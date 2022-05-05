У Франції заарештували віллу російського олігарха Фрідмана, - ЗМІ

На Лазурному березі у Франції заарештували віллу ще одного підсанкційного російського олігарха. Особняк належить родині засновника "Альфа-Банку" Михайла Фрідмана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Nice-matin .

Відзначається, що вілла Копаб знаходиться в курортному Сен-Тропе. Її площа становить приблизно 580 квадратних метрів. Особняк має десять спалень, сауну, турецьку лазню, джакузі і вертолітний майданчик.

За даними ЗМІ, оренда за три доби в травні становить близько 18 тисяч євро. За місяць в курортний період прибуток від оренди міг становити від 180 до 440 тисяч євро.