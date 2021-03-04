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У Франції 60% нових випадків COVID-19 пов'язані з британським варіантом вірусу

Автор: Андрій Василюк

Понад 60% усіх нових заражень коронавірусом, зареєстрованих у Франції, пов'язані з британським варіантом COVID-19.

Про це 4 березня щотижневій прес-конференції щодо COVID-19 заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, передає Reuters.

"Циркуляція вірусу прискорилася за останні два тижні, і це чітко пов'язано з британським варіантом", - сказав Кастекс.

Хоча вірус не зростає в геометричній прогресії, система охорони здоров'я залишається під величезним тиском, наголосив прем'єр.

Нагадаємо, у Франції уряд заявив про погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Показники повернулися на рівень листопада минулого року.

Крім того, раніше Франція заявила про готовність ввести нові обмеження на прикордонних з Німеччиною територіях через COVID-19. Уряд Еммануеля Макрона намагається стримати сплеск різновидів коронавірусу у французькому регіоні Мозель.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що комендантська година в країні буде діяти ще протягом 4-6 тижнів. Її не скасують через стрімке розповсюдження коронавірусу у Франції.

Раніше керівник Агенства громадського здоров’я Жером Саломон сказав, що саме комендантська година допомагає ефективно боротися з приватними вечірками, які часто стають джерелом зараження. Він також не виключає і нового локдауну, якщо ситуація суттєво погіршиться.

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