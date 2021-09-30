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У Франції понад 200 людей отримали прострочену вакцину від COVID

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Франція, Четвер 30 вересня 2021 19:29
У Франції понад 200 людей отримали прострочену вакцину від COVID Фото: у Франції понад 200 осіб отримали прострочену вакцину від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У французькому регіоні Овернь-Рона-Альпи понад 250 осіб отримали щеплення вакциною від коронавірусу, у якої закінчився термін придатності. Французів прищеплювали вакциною Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Bleu.

Як заявили в регіональному управлінні охорони здоров'я, партія, розморожена 6 серпня, використовувалася для вакцинації з 7 серпня по 21 вересня. Однак термін придатності вакцин закінчився ще 5 вересня.

Серед щеплених цією партією препарату були близько 100 учнів з семи колежів департаменту Луара.

Всі, хто був щеплений вакцинами з простроченої партії, пройшли перевірку здоров'я. У жодної людини не виявили порушень в організмі. Однак медики не можуть гарантувати, що прострочена вакцина зможе захистити людей від COVID.

Влада регіону визнала свою помилку, а також помилки в роботі медичних організацій. Людям запропонували зробити щеплення повторно, оскільки попередня вакцинація була визнана недійсною.

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Франція Вакцина від коронавірусу Вакцинація
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