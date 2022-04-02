Фотожурналіста Левіна вбили двома пострілами, - Офіс генпрокурора

За даними слідства, в березні зник зв'язок з Левіним, який висвітлював події, пов'язані з військовою агресією Російської Федерації на території Київської області.

"Тіло журналіста знайдено на території села Гута Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією, беззбройного Максима Левіна військовослужбовці Збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.