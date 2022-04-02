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Фотожурналіста Левіна вбили двома пострілами, - Офіс генпрокурора

Фото: Макс Левін (facebook.com/levin.maks)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти вбили українського фотожурналіста Макса Левіна двома пострілами зі стрілецької зброї. За даним фактом відкрито кримінальну справу за порушення законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, в березні зник зв'язок з Левіним, який висвітлював події, пов'язані з військовою агресією Російської Федерації на території Київської області.

"Тіло журналіста знайдено на території села Гута Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією, беззбройного Максима Левіна військовослужбовці Збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що через три тижні після зникнення Макса Левіна знайшли загиблим.

Він працював у редакції lb.ua, а також співпрацював з Reuters, BBC, TRT World, Associated Press та іншими світовими агентствами.

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