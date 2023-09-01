Форвард сборной Украины переехал в чемпионат Испании

27-летний форвард перебрался в ряды "летучих мышей". В нынешнем сезоне в Ла Лиге выступают еще трое украинцев – вратарь Лунин ("Реал"), вингер Цыганков и нападающий Довбик (оба – "Жирона").

Яремчук арендован "Валенсией" на сезон. Договор левантийцев с бельгийским грандом не предусматривает опцию выкупа нападающего. Контракт украинца с "Брюгге" действует до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Яремчук успел сыграть 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. За место на острие атаки "летучих мышей" он будет конкурировать с Уго Дуро и Альберто Мари. Лучшие же бомбардиры "Валенсии" в кампании 2022/23 – Клюйверт и Лино – покинули "Месталью".

"Валенсия" на старте сезона 2023/24

Левантийцы провели три матча Ла Лиги, в которых одержали 2 победы и потерпели поражение от "Осасуны" (1:2). Зато "летучие мыши" одолели "Севилью" (2:1) и "Лас-Пальмас" (1:0).

В трех стартовых поединках "Валенсия" под руководством Рубена Барахи использовала классическую схему 4-4-2. В нападении стабильно появлялся Дуро. Роль второго нападающего исполняли центрхавы Алмейда (дважды) и Герра.

Перед паузой на матчи сборных "Валенсия" успеет сыграть один матч чемпионата Испании. 2 сентября левантийцы на выезде встретятся с "Алавесом".