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Форвард "Ювентуса" вчетверте здав позитивний тест на коронавірус

Новини » Спорт     29.04.2020 - 10:12
Форвард "Ювентуса" вчетверте здав позитивний тест на коронавірус
Фото: Пауло Дібала (juventus.com)

Футболістові доведеться пройти більш інтенсивне лікування

Тест нападника туринського футбольного клубу "Ювентус" Пауло Дібали вчетверте за півтора місяця показав позитивний результат на коронавірус. Про це повідомляє El Chiringuito.

У березні аргентинський футболіст оголосив, що він і його дівчина Оріана Сабатіні заразилися коронавірусів. У квітні футболіст знову пройшов тест, який знову показав позитивний результат.

Зазначається, що тепер гравцеві може знадобитися більш інтенсивне лікування. Ймовірно, він здасть кров для аналізу на наявність антитіл, що виробляються при вірусі. Гравець продовжить залишатися вдома, де знаходиться на самоізоляції.

У травні "Ювентус" планує почати підготовку до можливого відновлення сезону.

Італійська Серія А була припинена після 26 туру через світову пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, раніше два футболіста туринського "Ювентуса" Даніеле Ругані та Блез Матюйді одужали після коронавірусу. Гравці пройшли подвійну перевірку на наявність вірусу, всі тести показали негативний результат.

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