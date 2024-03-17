Форвард "Сент-Луиса" отправил на лед коллегу по амплуа, потасовка в Канаде: драки вечера НХЛ

Разборки в Сент-Луисе вспыхнули в середине финального периода. Инцидент спровоцировал "блюзмен" Алексей Торопченко, атаковавший голкипера "Миннесоты" Марка-Андре Флери.

Впрочем, из толкотни быстро созрел спарринг форвардов команд – Натана Уокера и Мэйсона Шоу. Первый рьяно сбросил краги и бросился на оппонента. Но тот оказался готов к такому развитию событий, так что завязались "танцы". Шоу несколько раз пытался "прописать" левой, но оказался на льду, когда последовали обоюдные удары. Рефери наградили обоих 5-минутными штрафами.

А вот в Эдмонтоне страсти воспламенились во втором периоде. Здесь действо тоже началось с шарпанины у ворот, когда сильные ребята из рядов "Ойлерз" и "Колорадо" решили доказать правоту кулаками.

Больше всего старались защитник "Эдмонтона" Венсан Деарне и его коллега по амплуа из "Эвеланш" Джош Мэнсон. Сначала активнее был гость площадки. Его меткие выпады даже заставили Деарне присесть на лед. Впрочем, он смог контратаковать и начал обмен ударами. Постепенно пыл обоих угас, поэтому драчуны сосредоточились на ограничении движений друг друга.