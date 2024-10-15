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Форвард "Оттавы" отомстил за партнера, хулиган "Флориды" вырубил двоих: драки вечера НХЛ

Фото: Зак Макьюэн проучил Таннера Жанно за немотивированную грубость (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Очередной игровой день регулярного первенства Национальной хоккейной лиги подарил любителям столкновений на ледовых аренах два интересных эпизода в Оттаве и Бостоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков.

 

В столице Канады потасовка вспыхнула в начале первого периода. Форварду "Сенаторз" Заку Макьюэну не понравилось поведение вингера "Лос-Анджелеса" Таннера Жанно. Последний грубо влетел в защитника "Оттавы" Артема Зуба у борта.

Россиянин оказался в нокдауне и не смог продолжить матч. Однако фактически сразу Жанно настигла карма. За одноклубника ответил Макьюэн, пятью ударами в голову отправивший оппонента на лед. Оба получили по 5 минут штрафа, а победитель спарринга еще две сверху за неспортивное поведение.

 

 

Зато в штате Массачусетс соперники повздорили в середине первой 20-минутки. Антическую акцию устроил нападающий "Флориды" Эй Джей Грир, атаковавший двух исполнителей первого звена "Бостона".

Сначала канадец у борта руками в спину толкнул лидера атак "Брюинз" Давида Пастрняка. Спасти ситуацию попытался вингер хозяев Павел Заха. Он быстро схватил соперника и попытался перевоспитать, но Грир несколькими ударами отправил чеха наземь. Правда, и сам свалился с ним на лед.

К слову, американский форвард "Оттавы" Норрис возглавил хит-парад звезд с дублем против "Лос-Анджелеса".

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НХЛХоккей