Звезда "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в автокатастрофе через 10 дней после свадьбы

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет в результате автомобильной катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание Marca .

Что известно о гибели Жоту

Автокатастрофа с участием Жоты произошла на 65-м километре трассы A-52, вблизи региона Санабрия, провинция Самора.

По сообщению свидетелей, которые вызвали службу 112, машина игрока "Ливерпуля" потеряла управление, в результате чего съехала с дороги и загорелась.

В момент ДТП Жота находился в автомобиле вместе со своим 26-летним братом Андре, который также является профессиональным футболистом и выступает за португальский клуб "Пенафиел", играющий в Примейра-Лиге Португалии.

Dos jóvenes fallecen en un accidente en la A-52 (Palacios de Sanabria).

Interviene el Parque de Bomberos de Rionegro del Puente (Zona Norte del Consorcio de la @DiputacionZA)

El vehículo se incendió y las llamas se propagaron a la vegetación.

Tenían 28 y 26 años. DEP. pic.twitter.com/tqEhIS6iiY — Diputación Provincial de Zamora (@DiputacionZA) July 3, 2025

Как известно, Диогу всего 10 дней назад женился на своей невесте Руте Кардосо. Пара воспитывала троих детей: Дениса (2021 г. р.), Дуарте (2023 г. р.) и дочь, которая появилась на свет в прошлом году.

Диогу Жота только 10 дней назад женился (фото: instagram.com/diogoj_18)

В своем последнем сообщении в Instagram футболист опубликовал чувственное видео со свадьбы и написал: "День, который мы никогда не забудем".

Кто такой Диогу Жота

Диогу Жота родился 4 декабря 1996 года в португальском городе Массарелуш. Футболом занимался с детства: прошел академию клуба "Пасуш-де-Феррейра", где и дебютировал в профессиональном футболе в сезоне 2014/15.

В 2016 году он подписал контракт с мадридским "Атлетико", но так и не сыграл официального матча.

После одного сезона аренды в "Порту" его заметили в Англии. Поэтому в 2017 году перешел в "Вулверхэмптон" сначала в аренду, а затем подписал полноценный контракт.

Жоту помог "Вулвз" выиграть Чемпионшип и подняться в АПЛ, параллельно став одним из лидеров команды Нуну Эшпириту Санту, забив 44 гола за "волков" во всех турнирах за три сезона.

Диогу Жота (фото: Getty Images)

В сентябре 2020 года Жота перешел в "Ливерпуль" за около 45 миллионов евро. Быстро влился в игру команды Юргена Клоппа, часто выходил как основной игрок или первый джокер со скамейки.

Стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги в сезоне 2021/22, а также помог мерсисайдцам выиграть АПЛ в сезоне 2024/25.

Всего за "Ливерпуль" Диогу сыграл более 150 матчей и забил более 50 голов.

В сборной Португалии Жота провел 49 матчей и забил 14 мячей, участвовал на Евро 2020 и 2024, а также помог своей национальной команде стать победителем Лиги наций УЕФА в 2025 году.