Форвард "Детройта" презрел ветеранов, тафгай "Кэпиталз" одолел молодого: драки выходных НХЛ

Поклонники передряг на ледовых аренах остались довольны матчами регулярного первенства Национальной хоккейной лиги во Флориде, Мичигане и Нью-Джерси.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.
Только "Вашингтон" пропустил в Тампе, как нападающий команды Брэндон Дюхейм решил вызвать на спарринг защитника "Лайтнинг" Эмиля Лиллеберга. Норвежец долго колебался, но все же сбросил краги с тафгаем "Кепиталз".
Скандинав попытался атаковать Дюхейма, но не хватило акцентированности. А американский хоккеист едва ли не первым ударом попал в челюсть. Лиллеберг потерял равновесие, получил еще несколько точных выпадов и оказался на домашнем льду.
Ровные бойцы сошлись на кулаках в Детройте. Под занавес первого периода центрфорвард "Ред Уингз" Джо Велено отправил в борт ветерана "Эдмонтона" Дерека Райана. Заступился за опытного коллегу 39-летний Кори Перри.
Молодой канадец яростно бросился на старшего на 15 лет оппонента. Однако вингер "Ойлерз" выдержал шквал ударов Велено и пошел контратаковать. Соперники принялись откровенно колотить друг друга. Чуть увереннее выглядел хозяин льда и даже сумел отправить Перри наземь.
В дебюте поединка в Ньюарке помутузились хулиганы "Нью-Джерси" и "Анахайма". Защитник "Дэвилс" Кертис Макдермид и вингер "Дакс" Росс Джонстон предпочли драку борьбе во время вброса шайбы.
Сначала инициативой завладел хозяин льда. Однако нападающий "Анахайма" классно контратаковал – сбил шлем с соперника и неплохо попал в голову. Макдермид попытался "успокоить" оппонента, обездвижив того собственным джерси. В конце концов оба завалились на площадку.
К слову, немецкий форвард "Эдмонтона" Драйзайтль стал главным героем дня с дублем против "Детройта".
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