Форвард "Детройта" презрел ветеранов, тафгай "Кэпиталз" одолел молодого: драки выходных НХЛ

Только "Вашингтон" пропустил в Тампе, как нападающий команды Брэндон Дюхейм решил вызвать на спарринг защитника "Лайтнинг" Эмиля Лиллеберга. Норвежец долго колебался, но все же сбросил краги с тафгаем "Кепиталз".

Скандинав попытался атаковать Дюхейма, но не хватило акцентированности. А американский хоккеист едва ли не первым ударом попал в челюсть. Лиллеберг потерял равновесие, получил еще несколько точных выпадов и оказался на домашнем льду.

Ровные бойцы сошлись на кулаках в Детройте. Под занавес первого периода центрфорвард "Ред Уингз" Джо Велено отправил в борт ветерана "Эдмонтона" Дерека Райана. Заступился за опытного коллегу 39-летний Кори Перри.

Молодой канадец яростно бросился на старшего на 15 лет оппонента. Однако вингер "Ойлерз" выдержал шквал ударов Велено и пошел контратаковать. Соперники принялись откровенно колотить друг друга. Чуть увереннее выглядел хозяин льда и даже сумел отправить Перри наземь.

В дебюте поединка в Ньюарке помутузились хулиганы "Нью-Джерси" и "Анахайма". Защитник "Дэвилс" Кертис Макдермид и вингер "Дакс" Росс Джонстон предпочли драку борьбе во время вброса шайбы.

Сначала инициативой завладел хозяин льда. Однако нападающий "Анахайма" классно контратаковал – сбил шлем с соперника и неплохо попал в голову. Макдермид попытался "успокоить" оппонента, обездвижив того собственным джерси. В конце концов оба завалились на площадку.