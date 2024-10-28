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Форвард "Детройта" презрел ветеранов, тафгай "Кэпиталз" одолел молодого: драки выходных НХЛ

Фото: Кори Перри сошелся с Джо Веллен (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Поклонники передряг на ледовых аренах остались довольны матчами регулярного первенства Национальной хоккейной лиги во Флориде, Мичигане и Нью-Джерси.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

 

Только "Вашингтон" пропустил в Тампе, как нападающий команды Брэндон Дюхейм решил вызвать на спарринг защитника "Лайтнинг" Эмиля Лиллеберга. Норвежец долго колебался, но все же сбросил краги с тафгаем "Кепиталз".

Скандинав попытался атаковать Дюхейма, но не хватило акцентированности. А американский хоккеист едва ли не первым ударом попал в челюсть. Лиллеберг потерял равновесие, получил еще несколько точных выпадов и оказался на домашнем льду.

 

 

Ровные бойцы сошлись на кулаках в Детройте. Под занавес первого периода центрфорвард "Ред Уингз" Джо Велено отправил в борт ветерана "Эдмонтона" Дерека Райана. Заступился за опытного коллегу 39-летний Кори Перри.

Молодой канадец яростно бросился на старшего на 15 лет оппонента. Однако вингер "Ойлерз" выдержал шквал ударов Велено и пошел контратаковать. Соперники принялись откровенно колотить друг друга. Чуть увереннее выглядел хозяин льда и даже сумел отправить Перри наземь.

 

 

В дебюте поединка в Ньюарке помутузились хулиганы "Нью-Джерси" и "Анахайма". Защитник "Дэвилс" Кертис Макдермид и вингер "Дакс" Росс Джонстон предпочли драку борьбе во время вброса шайбы.

Сначала инициативой завладел хозяин льда. Однако нападающий "Анахайма" классно контратаковал – сбил шлем с соперника и неплохо попал в голову. Макдермид попытался "успокоить" оппонента, обездвижив того собственным джерси. В конце концов оба завалились на площадку.

К слову, немецкий форвард "Эдмонтона" Драйзайтль стал главным героем дня с дублем против "Детройта".

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