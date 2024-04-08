Форвард "Детройта" проучил хулигана, быстрый спарринг ветерана и молодого: драки вечера НХЛ

Страсти воспламенились в середине первого периода, когда "Ред Уингз" разгромно повел с шайбами Рэймонда, Кейна и Ларкина. Защитник "Сейбрз" Боуэн Байрэм решил согнать злобу из-за такого развития событий на форварде хозяев Джо Велено.

Канадец с таким подходом не согласился. Он выразил свое недовольство оппоненту и быстро сбросил краги. Велено схватил обидчика за шею и нанес несколько ударов правой. Байрэм пытался сопротивляться, попробовал попасть в подбородок, но успеха не имел. Зато форвард "Детройта" еще несколько раз изрядно "прописал" хулигану.

Новой потасовки долго ждать не пришлось. Под занавес стартовой 20-минутки на кулаках сошлись 36-летний защитник "Ред Уингз" Джефф Питри и молодой форвард "Баффало" Дилан Козенс, превратившие в схватку игровой инцидент за воротами.

Правда, продолжительным этот спарринг не стал. Питри попытался схватить оппонента из-за спины, но прием оказался неудачным. Хозяин площадки упал на лед и утащил за собой Козенса. Рефери решили, что вместе с толкотней с помощью клюшек этого достаточно для 5-минутных штрафов для обоих.