Форвард Австрії Арнаутович відсторонений на один матч. Він образив гравця Північної Македонії

Нападник збірної Австрії Марко Арнаутович пропустить матч проти Нідерландів на Євро-2020. Він покараний за образу на адресу гравця Північної Македонії Езджана Аліоскі.

Футбольна асоціація Північної Македонії поскаржилася на Арнаутовича організаторам чемпіонату Європи після матчу з австрійцями. У ньому форвард Австрії, за інформацією ЗМІ, вступив у словесну перепалку з Аліоскі, в рамках якої сказав "Я **ав твою албанську мати", вказуючи на албанське аоходження футболіста македонської збірної. Сам же Арнаутович має сербське походження і між країнами історично напружені відносини, як і між Сербією і Північною Македонією.

Македонські футбольні чиновники вказували на расистський зміст образ від Арнаутовича, але в УЄФА не знайшли расизму, але покарали за сам факт образи. Через це нападник не зіграє проти Нідерландів у четвер, 17 червня, але буде готовий вийти проти України 21 червня.

У матчі проти Північної Македонії Арнаутович вийшов на заміну і забив гол, а Австрія перемогла з рахунком 3:1.