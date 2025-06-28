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Фортификации с наценкой: появились кадры задержания экс-заместителя мэра Харькова

Фото: Экс-заместителя мэра Харькова Андрея Руденко задержали за хищение 5,4 млн грн на фортификациях (city.kharkiv.ua)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлия Акимова

Экс-заместителя мэра Харькова Андрея Руденко задержали по подозрению в организации схемы хищения средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Вместе с ним задержаны еще четыре фигуранта - руководители подрядных предприятий и ФЛП, задействованных в схеме.

По данным, подозреваемые закупали имущество с наценкой более 30% через подконтрольные структуры.

В результате этих действий государство потеряло не менее 5,4 миллиона гривен, и это только по одному из эпизодов.

Что известно

Следствие установило, что бывший заместитель мэра вместе с директором предприятия-подрядчика привлекли еще трех человек к организации закупок.

Через прокладки и связанные ФОПы они приобрели оборудование и материалы для фортификаций значительно дороже рыночной цены. Полученные бюджетные средства распределялись между фигурантами.

Правоохранители провели обыски в Харькове и области. Были изъяты компьютеры, финансовая документация и другие вещественные доказательства.

28 июня задержанным объявили о подозрении по статьям о создании преступной организации и хищении имущества в особо крупных размерах.

Что грозит

На основании собранных доказательств следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области сообщили задержанному и его сообщникам о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 и 3 ст. 255 (создание и участие в преступной организации),
- ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 и 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 4 и 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что в начале месяца СБУ задержала бывшего депутата-предателя в Сумской области.

Незадолго до того в Харькове задержали ученого. Мужчина был сотрудником одного из учебных заведений и помогал россиянам улучшать "Шахеды".

Также недавно разоблачили двух жителей Киева, которые помогали врагу. Один из задержанных - несовершеннолетний. Агенты наводили "Шахеды" на важные цели в северных областях Украины.

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