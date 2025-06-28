ua en ru
Сб, 28 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Фортификации с наценкой: появились кадры задержания экс-заместителя мэра Харькова

Суббота 28 июня 2025 15:16
UA EN RU
Фортификации с наценкой: появились кадры задержания экс-заместителя мэра Харькова Фото: Экс-заместителя мэра Харькова Андрея Руденко задержали за хищение 5,4 млн грн на фортификациях (city.kharkiv.ua)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлия Акимова

Экс-заместителя мэра Харькова Андрея Руденко задержали по подозрению в организации схемы хищения средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Вместе с ним задержаны еще четыре фигуранта - руководители подрядных предприятий и ФЛП, задействованных в схеме.

По данным, подозреваемые закупали имущество с наценкой более 30% через подконтрольные структуры.

В результате этих действий государство потеряло не менее 5,4 миллиона гривен, и это только по одному из эпизодов.

Что известно

Следствие установило, что бывший заместитель мэра вместе с директором предприятия-подрядчика привлекли еще трех человек к организации закупок.

Через прокладки и связанные ФОПы они приобрели оборудование и материалы для фортификаций значительно дороже рыночной цены. Полученные бюджетные средства распределялись между фигурантами.

Правоохранители провели обыски в Харькове и области. Были изъяты компьютеры, финансовая документация и другие вещественные доказательства.

28 июня задержанным объявили о подозрении по статьям о создании преступной организации и хищении имущества в особо крупных размерах.

Что грозит

На основании собранных доказательств следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области сообщили задержанному и его сообщникам о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 и 3 ст. 255 (создание и участие в преступной организации),
- ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 и 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 4 и 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что в начале месяца СБУ задержала бывшего депутата-предателя в Сумской области.

Незадолго до того в Харькове задержали ученого. Мужчина был сотрудником одного из учебных заведений и помогал россиянам улучшать "Шахеды".

Также недавно разоблачили двух жителей Киева, которые помогали врагу. Один из задержанных - несовершеннолетний. Агенты наводили "Шахеды" на важные цели в северных областях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
Новости
ВСУ сбили новейшую бомбу-ракету "Гром-1": что о ней известно
ВСУ сбили новейшую бомбу-ракету "Гром-1": что о ней известно
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу