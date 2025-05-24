Форс-мажор на перекрестке: как избежать ДТП, когда не работает светофор

Если не работает светофор

Внимательного водителя отключение светофора не должно сбивать с толку, потому что на самом деле такая ситуация предусмотрена Правилами дорожного движения Украины. Прежде всего нужно вспомнить правила проезда нерегулируемых перекрестков - хотя воспользоваться ими бывает сложно на многополосных развязках.

Следует разобраться с приоритетами пересекающихся дорог (улиц), а это может быть нелегко из-за отсутствия необходимых знаков. Во многих городах такие знаки исчезли из-за того, что при работающих светофорах долго оставались невостребованными.

Поэтому главный совет - еще до приближения к перекрестку обращать внимание на знаки приоритета, потому что даже их отсутствие может дать водителю определенную информацию.

Какие бывают ошибки

Есть несколько вещей, которых следует категорически избегать, если светофор погас, а ситуация на перекрестке непонятна.

В частности, нельзя:

- двигаться по памяти. Не разобравшись с реальной ситуацией, рискованно вспоминать прежнее расположение знаков и руководствоваться этими воспоминаниями. При разборе ДТП полицией учитывается только фактическая дорожная ситуация, а не то, что водитель помнит;

- проезжать первым, если нужная улица совсем близко. Даже если кажется, что ваш маневр не создает препятствий, может найтись другой водитель, имеющий преимущественное право движения;

- считать большую улицу главной. Если нет соответствующих знаков, статус дороги не определяется только ее размером. Главное увидеть знаки - или убедиться в том, что их нет. Речь идет о знаках приоритета, таких как 2.1 "Уступить дорогу", 2.2 "Проезд без остановки запрещен" ("Стоп"), 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги на перекрестке".

Даже если такие знаки будут стоять к вам тыльной стороной, вы сможете "прочитать" их, потому что они имеют нестандартную форму.

Если улицы (дороги) равнозначны

Итак, если при неработающем светофоре вы поняли, что улицы равнозначные, (например, по знаку 1.21 Перекресток равнозначных дорог), руководствуйтесь следующим указанием ПДД Украины (п.16):

На перекрестке равнозначных дорог водитель должен уступить дорогу тем водителям, которые приближаются к нему справа (кроме перекрестков с движением по кругу).

Если улицы (дороги) неравнозначные

Если перед вами перекресток неравнозначных дорог (светофор погас):

Первыми движутся машины, подъехавшие по улице, обозначенной знаком-ромбом 2.3 "Главная дорога". А тот, кто имеет перед собой треугольный знак 2.1 "Уступи дорогу" или шестиугольный знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен" ("Стоп"), пропускает других;

Когда главная дорога поворачивает (согласно таблички 7.8 "Направление главной дороги на перекрестке"), водители, находящиеся на ней, между собой руководствуются правилами проезда перекрестков равнозначных дорог. По тому же принципу разбираются между собой и машины, приблизившиеся по второстепенным улицам;

У трамвая на нерегулируемом перекрестке всегда преимущество перед другим транспортом (кроме кругового движения).

Как поворачивать налево

При повороте налево (развороте) с главной дороги надо пропустить всех, кто едет по равнозначной дороге навстречу - прямо или поворачивает направо. Надо пропустить также трамвай, который едет прямо (слева от вас) в попутном вам направлении.

Как действовать, когда знаки приоритета отсутствуют

Из-за отсутствия знаков приоритета бывает нельзя понять, где главная дорога и какая вообще схема организации движения на перекрестке. Тогда водитель должен считать, что находится на второстепенной дороге. Так предписывает и здравый смысл, и п. 16.15 ПДД Украины.

Говоря в этой статье об определении главной и второстепенной дороги (улицы), мы сознательно не ориентируемся на наличие покрытия, как об этом говорит п. 1.10 Правил. Ведь исходим из того, что на грунтовых дорогах светофоры не используются.

Коротко

Даже если вы чувствуете себя за рулем уверенно, при приближении к перекрестку с отключенным светофором не полагайтесь только на свой опыт. Помните о неопытных водителях рядом с вами, ведь они в такой ситуации могут растеряться и вызвать аварийную ситуацию. Поэтому в случае сомнений относительно адекватности соседей по потоку считайте себя на второстепенной дороге - тем более, что именно этого требуют и Правила дорожного движения.

При подготовке статьи были использованы Правила дорожного движения Украины.