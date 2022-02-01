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Формула-1 запровадила обов'язкову вакцинацію від коронавірусу: кого зачеплять зміни

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Вівторок 01 лютого 2022 17:22
Формула-1 запровадила обов'язкову вакцинацію від коронавірусу: кого зачеплять зміни Фото: Макс Ферстаппен – чинний чемпіон Формули-1 (twitter.com/Max33Verstappen)
Автор: Антон Федорців

Організатори чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 вирішили посилити боротьбу з COVID-19. Невакцинованих не допустять до нового сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Sport.

У сезоні-2022 усі, хто працюватиме на етапах чемпіонату, повинні пройти повний курс вакцинації. Це нововведення стосуватиметься і пілотів, і персоналу команд.

Відтепер технічні працівники, журналісти, гості перегонів зобов'язані бути вакцинованими. Фактично жодна особа без сертифікату щеплення більше не зможе потрапити в паддок.

Такі зміни дозволять організаторам Формули-1 послабити низку обмежень. Зокрема, зменшиться кількість обов'язкових ПЛР-тестів для пілотів, а вимоги до "соціальної бульбашки" стануть простішими.

До слова, у грудні семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон був висвячений у лицарі принцом Чарльзом. Спеціальна церемонія відбулася у Віндзорському замку.

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