Формула-1 відклала проведення дев'ятого етапу через коронавірус

Організатори Гран-прі Канади оголосили про перенесення гонки в Монреалі (12-14 червня) через пандемію коронавірусу. Про це повідомила прес-служба чемпіонату світу з автогонок у класі машин Формули-1 на офіційному сайті.

Це вже дев'ятий перенесений етап чемпіонату у 2020 році. Найближчою гонкою в календарі значиться Гран-прі Франції, який повинен пройти 28 червня, проте він також знаходиться під питанням. Очікується, що найближчим часом організатори також оголосять і про його перенесення. Всі спортивні заходи в країні скасовані, а в Провансі, де знаходиться автодром, введена сувора комендантська година.

А ось наступний етап - Гран-прі Австрії - може пройти, як і планувалося, 5 липня. Нещодавно влада країни ввела послаблення в обмежувальні заходи, пов'язані з пандемією.

Нагадаємо, що старт нинішнього сезону Формули-1 буде найпізнішим за всю історію. Керівництво гонок сподівається відновити чемпіонат влітку і провести 15-18 етапів.

Раніше через пандемію коронавірусу були скасовані або перенесені Гран-прі Австралії, Бахрейну, В'єтнаму, Китаю, Нідерландів, Іспанії, Монако і Азербайджану.