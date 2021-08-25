Ford подарував новий електромобіль своєму вірному 101-річному шанувальнику

Гарольд Бегготт народився в 1920 році і отримав водійське посвідчення в 1936 році. Хоча 101-річний Гарольд навчився водити машину ще раніше, з 10 років. У 1930 році він сів за кермо сімейного Ford Model T і возив по сімейній фермі невелику цистерну для збору молока.

Свій перший автомобіль британець купив в 1937 році. Вибір припав на Ford 8 Popular. Наступного року він купив собі Ford Anglia. Фактично, за свій 101 рік життя він володів більш ніж 20 автомобілями Ford. Тому американський автовиробник решілпреміровать Гарольда Бегготта електричним Mustang Mach-E.

"З 10 років я зберіг інтерес до автомобілебудування, і сьогодні зацікавлений в переході на електрифікацію після того, як уряд поетапно відмовиться від традиційних двигунів внутрішнього згоряння, до яких я звик", - сказав він. - "Я згадав свою історію водіння з Model T і побачив, що мене чекає в майбутньому. Було захоплююче сісти за кермо того, що, як я очікую, будуть водити мої правнуки".

Повідомляється, що містер Бегготт був вражений тишею, яку забезпечує електричний кросовер. Відчуття тиші, безсумнівно, покращилося в порівнянні з Ford Model T 1915 року, який компанія також привезла на вручення, щоб нагадати йому про перший досвід водіння Гарольда більше 90 років тому.