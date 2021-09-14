Ford і BMW почнуть випробування твердотільних акумуляторів в наступному році

Компанії Ford і BMW готуються до випробувань твердотілових батарей для електромобілів. У серійне виробництво такі акумулятори можуть піти до кінця поточного десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТесһСгипсһ .

Ford і BMW скоро отримають перші дослідні зразки твердотілових акумуляторних батарей, на які потім чекають тривалі ресурсних випробувань.

У 2017 році два автовиробника оголосили про інвестиції в компанію Solid Power, яка займається розробкою передових акумуляторів. Тепер стало відомо, що Solid Power розширює територію свого заводу в Колорадо, аби розпочати пілотне виробництво твердотілових батарей на початку 2022 року.

Нове підприємство зосередиться на виробництві твердого електроліту на основі сульфіду літію, який буде об'єднаний в 100-амперних акумуляторних елементах. Ford і BMW повинні отримати ці елементи на початку 2022 року і почати тестування їх на своїх компактних електромобілях. Самі автовиробники прогнозують, що при успішному проходженні всіх випробувань серійне виробництво твердопаливних акумуляторів має початися до 2030 року.

Твердотілові батареї вважаються наступним логічним кроком у порівнянні з нинішніми літій-іонними батареями. Вони пропонують підвищену щільність енергії, менші витрати у виробництві та більший ресурс. Генеральний директор Solid Power Дуг Кемпбелл також акцентував на тому, що вони більш безпечні, оскільки саме рідкий електроліт є причиною загоряння електрокарів.

У Solid Power не мають наміру змагатися з такими гігантами, як Panasonic, LG і CATL. Компанія планує ліцензувати технології з випуску акумуляторних елементів для своїх партнерів, а не виробляти їх власними силами.