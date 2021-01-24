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На тлі сплеску COVID: у Португалії проходять президентські вибори

Автор: РБК-Україна

У неділю, 24 січня, у Португалії проходять президентські вибори. Голосування проходить у розпал пандемії і на тлі загострення епідемічної ситуації в країні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Правом голосу в Португалії володіють понад 10 млн осіб. На вищий державний пост претендують сім кандидатів, зокрема чинний президент Марсело Ребело де Соуза.

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14 лютого в Португалії пройде другий тур виборів.

Нагадаємо, 12 січня стало відомо, що президент Португалії Марсело Ребело де Соуз захворів COVID. Хвороба у нього протікає безсимптомно. Де Соуз проводить самоізоляцію у своїй офіційній резиденції в Лісабоні.

Крім того, в кінці грудня у Португалії виявили перші випадки зараження "британським" штамом коронавірусу. Зараження мутував COVID виявили на острові Мадейра.

Зазначимо, що понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд з Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу.

Прогноз погоди
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Новини України Португалияпрезидентські вибори