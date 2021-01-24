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На тлі сплеску COVID: у Португалії проходять президентські вибори

Лісабон, Неділя 24 січня 2021 10:47
На тлі сплеску COVID: у Португалії проходять президентські вибори
Фото: президент Португалії Марсело Ребело де Соуз (flickr.com/culturacdmx)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 24 січня, у Португалії проходять президентські вибори. Голосування проходить у розпал пандемії і на тлі загострення епідемічної ситуації в країні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Правом голосу в Португалії володіють понад 10 млн осіб. На вищий державний пост претендують сім кандидатів, зокрема чинний президент Марсело Ребело де Соуза.

Опитування показують, що де Соуза виграє ще один термін.

14 лютого в Португалії пройде другий тур виборів.

Нагадаємо, 12 січня стало відомо, що президент Португалії Марсело Ребело де Соуз захворів COVID. Хвороба у нього протікає безсимптомно. Де Соуз проводить самоізоляцію у своїй офіційній резиденції в Лісабоні.

Крім того, в кінці грудня у Португалії виявили перші випадки зараження "британським" штамом коронавірусу. Зараження мутував COVID виявили на острові Мадейра.

Зазначимо, що понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд з Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу.

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