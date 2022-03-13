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На тлі війни з Росією в Японії зростає популярність книг про Україну

Автор: Константин Широкун

Японські видавництва все частіше перевидають книги про Україну та Росію на тлі підвищеного інтересу читачів. Найчастіше японці замовляють історію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Todaу.

Так, за останні тижні компанія Chuokoron-Shinsha Inc перевидала книгу Моногатарі: Укурайна но Рекіші ("Історії української історії") Юдзі Курокави, колишнього посла Японії в Україні тиражем в 30 тис примірників.

З того часу як книга була вперше опублікована у 2002 році, замовлення на неї зростали щоразу, коли Україна привертала міжнародну увагу, наприклад, у зв'язку з анексією Криму Росією у 2014 році.

Видавництво Chikumashobo Ltd надрукувало 20 000 примірників книги Gendai Roshia no Gunji Senryaku ("Сучасна військова стратегія Росії") Ю Коїдзумі, викладача дослідницького центру передових наук і технологій Токійського університету. Коїдзумі часто з'являється на телебаченні, щоб відповідати на запитання про українську кризу та інтерпретувати військові дії Росії.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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