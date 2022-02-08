На тлі протестів. Один з регіонів Канади скасовує COVID-паспорти та масковий режим

Таким чином, з понеділка підприємства, офіси та інші громадські місця в провінції більше не будуть зобов'язані вимагати підтвердження вакцинації або негативного тесту.

В даний час всі жителі Саскачевану повинні пред'явити доказ того, що вони отримали два щеплення вакцини від COVID-19, щоб увійти в ресторани, бари та багато інших підприємств. Вони також мають можливість надати негативний тест на COVID-19.

"Ми хочемо, щоб все було якомога більш нормально", - заявив прем'єр-міністр провінції Скотт Мо, виступаючи на оновленій інформації по COVID-19.

Уряд провінції підтвердив, що інші діючі розпорядження з охорони здоров'я населення, включаючи вимогу закривати обличчя маскою в закритих громадських місцях, залишаться в силі до закінчення терміну дії останнього розпорядження з охорони здоров'я населення в кінці лютого.

При цьому в кінці лютого буде скасовано правило з обов'язкової самоізоляції для хворих COVID-19.