На тлі четвертої хвилі COVID-19: В Німеччині планують масову бустерну вакцинацію

За словами міністра охорони здоров’я країни Єнса Спана, він домовився з регіональними головами МОЗ про запровадження масової бустерної вакцинації. Препарат вводитимуть через шість місяців після завершення попереднього курсу.

Як відзначив Спан, сьогодні в Німеччині вже довелося перемістити деяких пацієнтів до інших регіонів через перевантаженість лікарень.

"Будь-який, хто вважає себе молодим і невразливим, має поговорити з персоналом інтенсивної терапії", - відзначив голова МОЗ.