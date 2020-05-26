Фонд соцстраху роз'яснив, як отримати компенсацію заробітку через COVID-19

Фонд соціального страхування оприлюднив роз'яснення з приводу отримання компенсації втраченого заробітку через пандемію COVID-19. Відомство займається понад 12 мільйонами українців, що працюють.

Про це повідомляє прес-служба ФССУ.

Відомство в період карантину надає допомогу за додатковими страховими випадку, зокрема, в разі ізоляції від COVID-19.

Зазначено, що право на отримання цієї виплати мають усі застраховані особи, тобто кожен працевлаштований. Така допомога фінансується Фондом у разі самоізоляції під контролем або перебування у спеціалізованих медзакладах для запобігання коронавірусній хворобі, локалізації та ліквідації її спалахів та епідемій.

При цьому винятковою підставою для її нарахування є виданий лікарняний листок із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19-11".

"Щоб отримати від фонду допомогу, необхідно передати отриманий листок непрацездатності із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19-11" своєму роботодавцю", - інформують у Фонді.

Своєю чергою роботодавець на підставі отриманого лікарняного листа оформляє заяву-розрахунок, у якій вказує причину непрацездатності - 11, тобто ізоляція від COVID-19, і передає її до Фонду фінансування. Зробити це можна дистанційно.

При цьому розмір допомоги від Фонду соцстраху по такому листку непрацездатності становить 50% середньої зарплати і не залежить від тривалості страхового стажу працівника. ФССУ здійснює фінансування, починаючи з шостого дня, перші п'ять днів оплачуються роботодавцем.

Підкреслюється, що для медичних працівників компенсацію втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19 Фонд здійснює у розмірі 100% середнього доходу і також не залежить від тривалості страхового стажу.

Нагадаємо, Кабмін виділив Міністерству соціальної політики 2 278 800 тис. гривень з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 і її наслідками для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування.

Як писало РБК-Україна раніше, ФФСУ виплатить медичним працівникам компенсацію 100% втраченого ними заробітку за період самоізоляції під меднаглядом і перебування у закладах охорони здоров'я.