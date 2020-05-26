ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фонд соцстраху роз'яснив, як отримати компенсацію заробітку через COVID-19

Новини » Суспільство     26.05.2020 - 16:23
Фонд соцстраху роз'яснив, як отримати компенсацію заробітку через COVID-19
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Право на отримання цієї виплати мають усі застраховані особи

Фонд соціального страхування оприлюднив роз'яснення з приводу отримання компенсації втраченого заробітку через пандемію COVID-19. Відомство займається понад 12 мільйонами українців, що працюють.

Про це повідомляє прес-служба ФССУ.

Відомство в період карантину надає допомогу за додатковими страховими випадку, зокрема, в разі ізоляції від COVID-19.

Зазначено, що право на отримання цієї виплати мають усі застраховані особи, тобто кожен працевлаштований. Така допомога фінансується Фондом у разі самоізоляції під контролем або перебування у спеціалізованих медзакладах для запобігання коронавірусній хворобі, локалізації та ліквідації її спалахів та епідемій.

При цьому винятковою підставою для її нарахування є виданий лікарняний листок із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19-11".

"Щоб отримати від фонду допомогу, необхідно передати отриманий листок непрацездатності із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19-11" своєму роботодавцю", - інформують у Фонді.

Своєю чергою роботодавець на підставі отриманого лікарняного листа оформляє заяву-розрахунок, у якій вказує причину непрацездатності - 11, тобто ізоляція від COVID-19, і передає її до Фонду фінансування. Зробити це можна дистанційно.

При цьому розмір допомоги від Фонду соцстраху по такому листку непрацездатності становить 50% середньої зарплати і не залежить від тривалості страхового стажу працівника. ФССУ здійснює фінансування, починаючи з шостого дня, перші п'ять днів оплачуються роботодавцем.

Підкреслюється, що для медичних працівників компенсацію втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19 Фонд здійснює у розмірі 100% середнього доходу і також не залежить від тривалості страхового стажу.

Нагадаємо, Кабмін виділив Міністерству соціальної політики 2 278 800 тис. гривень з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 і її наслідками для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування.

Як писало РБК-Україна раніше, ФФСУ виплатить медичним працівникам компенсацію 100% втраченого ними заробітку за період самоізоляції під меднаглядом і перебування у закладах охорони здоров'я.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України фонд соцстрахаКоронавірусКомпенсация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся