Фонд соцстраху компенсує половину зарплати за час ізоляції від COVID-19

Перелік причин тимчасової непрацездатності, за якими Фонд соціального страхування України здійснює фінансування допомог, доповнено ізоляцією від COVID-19. По це повідомляє прес-служба фонду.

Як зазначили в прес-службі, за відповідними лікарняними листками Фонд здійснить компенсацію 50% втраченого заробітку незалежно від тривалості страхового стажу, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші 5 днів фінансує роботодавець).

Право на таку допомогу від ФССУ мають застраховані особи за період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом.

"Видача лікарняних листків, які є виключною підставою для нарахування зазначених виплат від Фонду, на сьогодні унормована", - зазначили в пре-службі.

Для фінансування допомоги, на підставі отриманого від працівника лікарняного листка із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19-11" роботодавець оформлює заяву-розрахунок, у якій вказує причину непрацездатності - 11, тобто ізоляція від COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вніс зміни до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2020 рік. Згідно з рішенням, дохідна частина бюджету фонду збільшена до 20,950 млрд грн за рахунок 6 млрд грн з державного бюджету.

Відзначимо, згідно зі зміненим макропрогнозом, який 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%. Середня номінальна зарплата складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн), безробіття зросте до 9,4% (прогнозувалося 8,1%).