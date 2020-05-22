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Фонд Порошенка везе партію тестів для проведення досліджень на імунітет до COVID-19

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 15:41
Фонд Порошенка везе партію тестів для проведення досліджень на імунітет до COVID-19
Фото: захисна маска (РБК-Україна)

Було домовлено про поглиблення співпраці між "Благодійним фондом Порошенка" та "Ля Рош" 

Лідер "Європейської солідарності", п’ятий президент Петро Порошенко провів чергову розмову з главою світової фармацевтичної компанії "Ля Рош" Северіном Шваном щодо поглиблення співпраці для протидії коронавірусу в Україні.

Про це йдеться на сайті політсили, передає РБК-Україна.

За його словами, вже найближчими днями в Україну прибуде перша партія комплектів тестів, закуплених Фондом Порошенка для проведення діагностування захворювання на коронавірус, яка буде розподілена серед лабораторій більшості постраждалих від коронавірусу областей. Йдеться про тести, що дають змогу визначити наявність імунітета до коронавірусу.

Окрім того, за його словами, було домовлено про поглиблення співпраці між Всеукраїнською благодійною організацією "Благодійний фонд Порошенка" та "Ля Рош" у справі протидії коронавірусу в Україні.

Своєю чергою, глава компанії "Ля Рош" високо відзначив благодійну діяльність Петра Порошенка у справі забезпечення українських медичних закладів необхідними засобами для ефективної боротьби з коронавірусом в Україні.

Нагадаємо, в Україні за останні 24 години зафіксовано 442 випадки інфікування, померли від ускладнень інфекції 9 українців, 358 одужали. Смертність від коронавірусу за добу скоротилася у порівнянні з попередніми днями майже у 2 рази.

Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України Порошенко ПетроКоронавірустестирование
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