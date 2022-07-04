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Фонд Порошенка купує партію нових бронемашин італійського виробництва для десантників

Фото: Фонд Порошенка купує партію нових бронемашин італійського виробництва для десантників (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Найсильніша риса українців - солідарність. Нашим воїнам потрібно більше броні. Від її кількості залежить наскільки швидко і вдало наше військо зможе провести контрнаступ і викинути рашистів геть з України. Цього чекають мільйони українців. Коли це відбудеться, залежить від кожного з нас. Ми сильні, коли солідарні. Поки ви дофінансуєте закупівлю бронемашин, Фонд Порошенка вже готує кошти на нові проекти. Будемо тримати вас у курсі і звітувати за кожну гривню", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, днями з Великої Британії була відправлена перша партія з 12 вантажівок Leyland DAF 45.150, придбаних коштом волонтерів та Фонду Порошенка. Порошенко повідомив, що вже внесли заставу за другу партію із 16 вантажівок.

Нещодавно Порошенко також передав партію пікапів Mitsubishi L200 військовим на півдні та сході України, зокрема, у Бахмуті на Донеччині.

Усього з 24 лютого на потреби армії фондом Порошенка витрачено понад 400 мільйонів гривень.

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