Фонд национального благосостояния РФ исчерпает ликвидную часть до конца этого года, - эксперт

Как отмечается в материале, российский бюджет на 2025 год сведен с дефицитом в размере 1,2 трлн рублей. Для России такой показатель не новый, в 2022-2024 годах дефицит превышал 3 трлн рублей ежегодно. Для выполнения расходной части и покрытия дефицита бюджета страна-агрессор имеет Фонд национального благосостояния, налоговые поступления и печать рубля.

По данным минфина РФ, ликвидная часть этого фонда (которую можно конвертировать в реальные деньги), по состоянию на 1 декабря 2024 года составляла 53,8 млрд долларов, тогда как на начало войны она составляла около 150 млрд долларов.

"В этом фонде есть много чего, что вы не продадите и в деньги не переведете. В частности, в неликвидной части есть "еврооблигации Януковича" (еврооблигации правительства Украины, которые в 2013 году выкупила Россия, - ред.) Эти три миллиарда долларов, которые якобы должна Украина, - ничего не стоящие бумажки и там много такого", - сказал РБК-Украина заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

По его словам, поэтому обычно следят за ликвидной частью - это золото и юани.

"Такими темпами, как она расходуется, то ее хватит разве что до конца 2025 года, а, может, она закончится и раньше", - прокомментировал Фурса.

В 2025 году российское правительство существенно подняло ряд налогов, например, налог на прибыль вырос с 20% до 25%. На фоне роста ключевой ставки также увеличились проценты по депозитам, что мотивировало население положить в банки триллионы рублей.

По данным российского Агентства по страхованию вкладов, по состоянию на сентябрь 2024 года общий объем застрахованных вкладов физических и юридических лиц составляет 70 трлн рублей. Часть этих средств инвестирована в кредиты, а часть представляет собой свободную ликвидность в банковской системе.

"Эта свободная ликвидность может пойти в облигации Минфина РФ. В конце 2024 года они уже применили эмиссионный механизм: банки брали заем у центробанка, на этот заем они покупали государственные ценные бумаги и, таким образом, финансировали правительство", - добавил Фурса.