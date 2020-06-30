Фонд Губського передав МОЗ 10 тис. індивідуальних експрес-тестів на COVID-19

Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-XXI століття" передав Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я 10 тис. індивідуальних експрес-тест-систем для діагностики антитіл на коронавірус (COVID-19).

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Передача тестів відбулася за участю голови Фонду інтелектуальної співпраці Богдана Губського, керівника Центру громадського здоров'я Ігоря Кузіна, начальника відділу фарм-менеджменту Центру Людмили Павлюк, а також інших представників ЦОЗ.

За словами Губського, українські лікарі цілодобово рятують людей від коронавірусу, ризикуючи власним здоров'ям, адже близько 20% громадян, хворих - медпрацівники.

"Саме тому важливо зараз допомогти лікарям, особливо нижньої й середньої ланки - у районах та селах, які найбільше потребують тестуванні на COVID-19. У сільських фельдшерсько-акушерських пунктах та районних реально не вистачає коштів для тестування людей, тому індивідуальні експрес-тести допоможуть вирішити цю проблему", - зазначив він.

Своєю чергою, керівник Центру громадського здоров'я Ігор Кузін висловив вдячність Фонду за допомогу лікарям.

"Ця допомога зараз для нас вкрай важлива і необхідна. Останні дні суттєво збільшилася захворюваність COVID-19. Тому ми дуже вдячні Фонду "Україна-XXI століття" за передачу експрес-тестів, які повністю відповідають всім вимогам та рекомендаціям МОЗ України. Державі потрібні такі соціальні партнери. Отримані тести будуть розподілені по регіональних лікарнях, щоб медики, вже там на місцях, могли проводити тестування", - сказав Кузін.

За його словами, результати експрес-тестів при правильному використанні дозволяють здійснити попередній скринінг і виявити сегмент пацієнтів, що підлягають подальшому лабораторному обстеженню.

Зазначається, що експрес-тести "Testsealabs" прості у використанні й дозволяють отримати результат всього за 15 хвилин.

Нагадаємо, раніше експрес-тести отримали також військовослужбовці Державної прикордонної служби України, Збройних сил України й працівники Служби безпеки України.

Раніше Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-XXI століття" розробив програму щодо надання психологічної підтримки дітям з Донбасу та переселенцям з Криму, які мають посттравматичний синдром, отриманий в результаті військових дій на Сході України та окупації Криму.