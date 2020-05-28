Фонд Губського передав Держприкордонслужбі експрес-тести на антитіла до коронавірусу

Фото: Богдан Губський та Сергій Сердюк (прес-служба)

Сьогодні в лавах прикордонників лабораторно зафіксовано більше 40 захворювань COVID-19

Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-XXI століття" передав київському госпіталю Державної прикордонної служби України 5 тис. експрес-тестів для діагностики антитіл коронавірусу (Covid 19).

Про це повідомляє прес-служба фонду, передає РБК-Україна.

Передача експрес-тестів відбулася за участю заступника голови Державної прикордонної служби України Сергія Сердюка, голови Фонду Богдана Губського і представників госпіталю.

Як зазначає фонд, на сьогодні важливо забезпечити масове тестування населення України, передусім тих, хто бореться з вірусом.

За словами керівника Фонду, тести дозволять запобігти поширенню коронавіруса і діагностувати захворювання серед працівників прикордонної служби, які виконуючи посадові обов'язки ризикують власним здоров'ям.

"Коронавірус - це новий виклик для України і світу, тож кожен, хто має змогу, повинен зробити свій внесок у боротьбу з ним. Сьогодні, військовослужбовці Державної прикордонної служби знаходяться на передовій у боротьбі з коронавірусом і щодня знаходяться в зоні ризику, адже несуть службу в зоні ООС і на кордоні з Кримом, так і на прикордонних пунктах державного кордону України, через які щодня проходять десятки тисяч людей. Саме тому їм потрібна допомога, щоб вони могли якісно виконувати свою роботу", - зазначив Губський.

У свою чергу, заступник голови Держприкордонслужби та медперсонал госпіталю подякували Фонду за надану допомогу.

"Допомога Фонду "Україна-XXI століття" вкрай необхідна. Експрес-тести, які ми сьогодні отримали, дозволять нашому медичному персоналу, як в клінічних центрах, так і з мобільних бригад продовжувати важливу роботу з масового тестування і недопущення розповсюдження захворювання. Своєчасне виявлення і госпіталізація хворих допоможуть у свою чергу захистити від загрози зараження інших людей, і в тому числі лікарів. Тому велике спасибі Фонду за таку співпрацю. Ми цінуємо і вдячні за всю допомогу, яка рятує життя. Саме так ми зможемо перемогти коронавірус", - зазначив Сердюк.

За даними Держприкордонслужби, сьогодні в лавах прикордонників лабораторно зафіксовано більше 40 захворювань COVID-19, видужало 16 осіб. Під контролем медиків зараз знаходяться близько 100 прикордонників, які контактували з хворими.

В подальшому експрес-тести також отримають і інші організації, які стоять на захисті незалежності та безпеки держави. Як зазначають у фонді, Еекспресс-тести "Testsealabs" прості у використанні і дозволяють отримати результат всього за 15 хвилин.

Нагадаємо, раніше Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-XXI століття" розробив програму щодо надання психологічної підтримки дітям з Донбасу і переселенців з Криму, які мають посттравматичний сидром, отриманий в результаті військового конфлікту на Сході України та окупації Криму.

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Автор: РБК-Україна