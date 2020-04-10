Фонд боротьби з коронавірусом складе 66 млрд гривень, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що фонд боротьби з коронавірусом складе 66 млрд гривень. Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ці кошти передбачені для збільшення виплат лікарям, які протидіють коронавірусу.

"Також на придбання необхідного медичного обладнання та засобів індивідуального захисту, виплати громадянам України, які з-за карантину, на жаль, втратили роботу. А ще допомога сім'ям лікарів, загиблих від COVID-19. Ми хочемо застрахувати всіх медичних працівників, задіяних у протидії коронавірусу", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що літаком з Китаю, серед іншого, була доставлена виробнича лінія, яка істотно прискорить виробництво масок в Україні. При цьому він додав, що Україна нарощує і власне виробництво.

Крім того, в Офісі президента заявили про неможливість пом'якшення карантину в Україні. Поки не можна говорити про пом'якшення карантинних заходів через коронавірус в Україні, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування, говорилося в заяві.