Фонд боротьби з коронавірусом складе 66 млрд гривень, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Ці кошти передбачені для збільшення виплат лікарям, на медобладнання та засоби індивідуального захисту

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що фонд боротьби з коронавірусом складе 66 млрд гривень. Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ці кошти передбачені для збільшення виплат лікарям, які протидіють коронавірусу.

"Також на придбання необхідного медичного обладнання та засобів індивідуального захисту, виплати громадянам України, які з-за карантину, на жаль, втратили роботу. А ще допомога сім'ям лікарів, загиблих від COVID-19. Ми хочемо застрахувати всіх медичних працівників, задіяних у протидії коронавірусу", - заявив Зеленський.

Ви часто пишете, що ми виглядаємо втомленими. Думаю, це тому, що ми дійсно втомлені. Але – не зломлені. Наша боротьба з коронавірусом триває. Протягом тижня наші літаки доставляють з Китаю та Південної Кореї все необхідне. Вже прибуло чотири літаки, ще чотири мі очікуємо сьогодні та цими вихідними. Паралельно ми нарощуємо власне виробництво. За кілька останніх днів було відвантажено 4 тисячі багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні. Ми продовжуємо виготовляти майже мільйон масок щодня. Також хочу відзначити важливі ініціативи уряду щодо змін до державного бюджету. Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 мільярдів гривень. За ці кошти буде відчутно збільшено виплати лікарям, які протидіють COVID-19, і здійснено виплати громадянам України, які через карантин, на жаль, втратили роботу. А ще – надання грошової допомоги родинам лікарів, які загинули від коронавірусу. Окремо від коштів Фонду майже 30 мільярдів гривень буде спрямовано нашим пенсіонерам. Пріоритетом залишається і проект «Велике будівництво». Він стиму люватиме розвиток економіки та створить в Україні тисячі нових робочих місць. Окремо хочу підтримати наших учителів з проекту «Всеукраїнська школа онлайн». Ви подолали страх телекамер і в короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків та школярів. Помилитися – не страшно. Страшно – за все своє життя не створити нічого. Страшно – це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей. Я кажу це кожному хейтеру, який вважав своїм священним обов'язком гидоту написати на адресу українських учителів. Ми обов'язково все подолаємо. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли моє звернення щодо боротьби з коронавірусом буде складатися лише з одного речення – в Україні захворілих і померлих немає. Опубліковано Володимиром Зеленським П'ятниця, 10 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що літаком з Китаю, серед іншого, була доставлена виробнича лінія, яка істотно прискорить виробництво масок в Україні. При цьому він додав, що Україна нарощує і власне виробництво.

Крім того, в Офісі президента заявили про неможливість пом'якшення карантину в Україні. Поки не можна говорити про пом'якшення карантинних заходів через коронавірус в Україні, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування, говорилося в заяві.