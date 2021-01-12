Фонд боротьби з COVID-19: на що витратили більше 60 млрд гривень

Станом на 31 грудня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 63,7 млрд грн. Це становить 89% коштів загального фонду держбюджету з передбачених 72 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Зокрема, було витрачено:

На сферу охорони здоров’я - 19,4 млрд грн (87%) з 22,4 млрд грн виділених коштів за загальним фондом державного бюджету.

На соціальний захист - 12,8 млрд грн (73,5%) з 17,4 млрд грн коштів загального фонду державного бюджету.

На забезпечення правопорядку - 4,5 млрд грн, або 100% передбачених коштів (загальний фонд держбюджету).

На будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення - 25,7 млрд грн (98%) з передбачених 26,2 млрд гривень.

Як зазначили в прес-службі, із виділених рішеннями уряду 6,4 млрд грн коштів спеціального фонду державного бюджету спрямовано 2,8 млрд грн (44%). Ці кошти пішли на надання одноразової матеріальної допомоги через впровадження карантину. Також майже 1,4 млрд грн передбачено для закупівлі вакцини проти COVID-19.

"Використання коштів спеціального фонду державного бюджету триватиме в 2021 році", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада у квітні внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, створивши в ньому фонд боротьби COVID-19.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 14 грудня перерозподілив деякі видатки державного бюджету, передбачені головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік. Видатки Фонду боротьби з COVID-19 збільшені на 6 млрд гривень.