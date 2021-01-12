Фонд боротьби з COVID-19: на що витратили більше 60 млрд гривень

На ремонт доріг пішло 40% коштів бюджетного Фонду боротьби з пандемією
Станом на 31 грудня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 63,7 млрд грн. Це становить 89% коштів загального фонду держбюджету з передбачених 72 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
Зокрема, було витрачено:
Як зазначили в прес-службі, із виділених рішеннями уряду 6,4 млрд грн коштів спеціального фонду державного бюджету спрямовано 2,8 млрд грн (44%). Ці кошти пішли на надання одноразової матеріальної допомоги через впровадження карантину. Також майже 1,4 млрд грн передбачено для закупівлі вакцини проти COVID-19.
"Використання коштів спеціального фонду державного бюджету триватиме в 2021 році", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада у квітні внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, створивши в ньому фонд боротьби COVID-19.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 14 грудня перерозподілив деякі видатки державного бюджету, передбачені головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік. Видатки Фонду боротьби з COVID-19 збільшені на 6 млрд гривень.