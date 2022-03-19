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Фонд Ахметова передав до лікарень Добропілля антибіотики

Фото: Фонд Ахметова передав до лікарень Добропілля антибіотики (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Понад 9 тис. одиниць високоякісних антибіотиків імпортного виробництва вже вирушили до Добропілля. Їхнє подальше розподілення до медзакладів контролює місцевий департамент Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Загалом з початку війни державні заклади охорони здоров'я різних областей України вже отримали від фонду понад 470 тисяч одиниць медикаментів. Перелік необхідного визначало Міністерство охорони здоров'я України.

Серед іншого це антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран, знеболювальні - все те, що потрібно наразі найбільше.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Рінат Ахметов