Фонд Ахметова направил партию обогревателей в 11 областей Украины

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию обогревателей в 11 областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
В первую очередь они были направлены в общежития и центры компактного проживания переселенцев, а также прифронтовых населенных пунктов Донбасса.
Кроме того, часть электроприборов получили семьи-участники акции "Ринат Ахметов – Детям".
Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства, за свой счет Новой почты.
В общей сложности до конца года для внутренне перемещенных лиц фонд планирует передать 1000 таких приборов.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
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