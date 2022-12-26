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Фонд Ахметова направил партию обогревателей в 11 областей Украины

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Понедельник 26 декабря 2022 16:21
Фонд Ахметова направил партию обогревателей в 11 областей Украины Фото: Фонд Ахметова направил партию обогревателей в 11 областей Украины
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию обогревателей в 11 областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В первую очередь они были направлены в общежития и центры компактного проживания переселенцев, а также прифронтовых населенных пунктов Донбасса.

Кроме того, часть электроприборов получили семьи-участники акции "Ринат Ахметов – Детям".

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства, за свой счет Новой почты.

В общей сложности до конца года для внутренне перемещенных лиц фонд планирует передать 1000 таких приборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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