Фонд Ахметова направил партию обогревателей в 11 областей Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В первую очередь они были направлены в общежития и центры компактного проживания переселенцев, а также прифронтовых населенных пунктов Донбасса.

Кроме того, часть электроприборов получили семьи-участники акции "Ринат Ахметов – Детям".

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства, за свой счет Новой почты.

В общей сложности до конца года для внутренне перемещенных лиц фонд планирует передать 1000 таких приборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

