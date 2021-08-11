Фокстрот продовжує боротьбу за безпечні розрахункові операції

На початку липня стартувала Всеукраїнська інформаційна кампанія #АнатоміяГривні щодо безпеки готівкових рахунків, ініційована Національним банком України.

До кампанії, під час якої українців навчають відрізняти справжні банкноти від фальшивих та бути обізнаними у питаннях, які монети та банкноти з обігу вилучено, а якими можна розрахуватися, долучилася мережа магазинів електроніки та побутової техніки Фокстрот.

Під час реалізації проєкту покупці Foxtrot, а це 165 магазинів у 90 населених пунктах країни та однойменний інтернет-магазин, дізнаються наступне:

які елементи захисту має паперова та металева гривня;

як перевірити справжність купюри;

порядок дій: що робити у випадку, коли в руках опинилася банкнота, чия легальність здається сумнівною;

де організовані місця обміну пошкоджених та зношених купюр;

номінали актуальних монет та банкнот та тих, які вже вилучені з обігу.

Реалізацію інформаційної кампанії розпочато з магазинів торговельної мережі. Задля цього на екранах телевізорів, які активовані у торговельних залах, транслюється відеоролик, у якому показано, як відрізнити підробку від справжньої купюри. Ініціатива також підхоплена в соціальних мережах, адже готівкові гроші досі залишаються у широкому вжитку в Україні, тому вони мають бути у фокусі уваги користувачів та центробанку.

Разом з тим, Національний Банк України розпочав навчання касирів сфери обслуговування, в тому числі і персоналу Фокстрот. У компанії розроблено спеціальні навчальні тести для касирів, базою для створення яких стали надані НБУ відомості та візуальні матеріали.

Також функціонує спеціальний веб-сайт «Анатомія гривні», на якому зібрані відповіді на всі можливі питання користувачів відносно безпеки готівкових розрахунків.

«Участь в активностях центробанку – один із чергових проявів системного підходу Фокстрот до безпечних розрахунків та турбота про українського споживача. Адже з 1 листопада 2020 року мережа почала впровадження програмного РРО, надавши нашим покупцям (як магазинів, так і офіційного інтернет-магазину бренду) можливість отримувати електронні фіскальні чеки замість паперових. Програмні каси є одним з інструментів державного контролю за обігом безготівкових і готівкових коштів з обліку товарів, за реєстрацією послуг, що надаються, та безпечних розрахункових операцій», – зазначив Олексій Зозуля, виконавчий директор Фокстрот.

Крім Фокстрот до Всеукраїнської інформаційної кампанії із безпеки готівкових розрахунків #АнатоміяГривні долучилося понад 50 партнерів: Укрпошта, мережі магазинів та аптек (Novus, АТБ, Епіцентр, Велмарт, Велика Кишеня, Ельдорадо, АНЦ), автозаправні станції (WOG, БРСМ-Нафта, Shell, Klo, Sоcar, OKKO) та близько 40 банків (Ощадбанк, Укрексімбанк, Райффайзен Банк, Укргазбанк, ПУМБ тощо)