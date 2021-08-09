У Флориді суд призупинив заборону "вакцинних паспортів"

Рішення призупинило дію закону, який забороняв державним і приватним організаціям запитувати документи про імунітет до COVID-19 в обмін на надання послуг.

Norwegian Cruise відзначала, що закон штату, що набрала чинності 1 липня, завадив би їй виконати угоду з Центрами з контролю і профілактики захворювань США (CDC) - згідно з ним компанія зобов'язується, що 95% людей на борту лайнера мають бути щеплені від COVID-19. Закон штату, що забороняє перевіряти статус імунізації, передбачає штраф до 5 тис.доларів за кожне порушення. Круїзна компанія відзначала, що закон штату Флорида порушує її право взаємодіяти з клієнтами.

На Флориду до кінця липня припадав кожен п'ятий випадок зараження коронавірусом, що фіксується в США за добу. При цьому губернатор штату, республіканець Рон Десантіс виступає проти обмежень щодо COVID-19. Зокрема, він заборонив школам у прийдешньому навчальному році вимагати від дітей носити маски.

Коронавірус в США виявлено у 35,7 млн осіб, 616 тис.хворих померло. Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі закликав щепитися від COVID-19 навіть тих людей, хто вже переніс хворобу. За його словами, відсутність контролю за поширенням інфекції призведе до появи нових штамів.