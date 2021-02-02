ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Флориді при спробі провести обшук вбили двох агентів ФБР, кількох поранили

Автор: РБК-Україна

В американському місті Санрайз в штаті Флорида ФБР намагалася обшукати будинок в рамках розслідування справи про дитячої порнографії. В результаті інциденту два агенти ФБР були вбиті, ще кілька постраждали.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представника правоохоронних органів.

Інцидент стався близько 06:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом).

За словами співрозмовника агентства, трьох агентів поранили, коли вони прибули до будинку з ордером на обшук. Повідомляється, що підозрюваний забарикадувався всередині.

Популярні новини

Пенсільванія сталася стрілянина, в результаті якої загинули дві людини і ще троє отримали поранення.

Крім того, у Чикаго 32-річний чоловік влаштував стрілянину. В результаті є загиблі і поранені, а сам нападник помер від поранень, отриманих при затриманні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиФлоридаСтрільба