У Флориді при спробі провести обшук вбили двох агентів ФБР, кількох поранили

В американському місті Санрайз в штаті Флорида ФБР намагалася обшукати будинок в рамках розслідування справи про дитячої порнографії. В результаті інциденту два агенти ФБР були вбиті, ще кілька постраждали.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представника правоохоронних органів.
Інцидент стався близько 06:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом).
За словами співрозмовника агентства, трьох агентів поранили, коли вони прибули до будинку з ордером на обшук. Повідомляється, що підозрюваний забарикадувався всередині.
Пенсільванія сталася стрілянина, в результаті якої загинули дві людини і ще троє отримали поранення.
Крім того, у Чикаго 32-річний чоловік влаштував стрілянину. В результаті є загиблі і поранені, а сам нападник помер від поранень, отриманих при затриманні.