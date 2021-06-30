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У Флориді чоловік розікрав 24 млн доларів COVID-допомоги

Автор: Даша Харченко

В американському штаті Флорида чоловік визнав себе винним у розкраданні 24 мільйонів доларів, призначених на допомогу через пандемію коронавірусу. Йому загрожує до 30 років в'язниці.

Про це повідомляє The Associated Press.

45-річний Хасан Хакім Браун визнав себе винним за пунктом звинувачення в змові з метою здійснення банківського шахрайства. У вересні йому загрожує до 30 років в'язниці.

Обвинувачений використовував підроблені документи і підставні компанії для шахрайського звернення за фінансовою допомогою в рамках федеральної програми захисту зарплати.

За даними слідства, гроші були виплачені компаніям, зареєстрованим на Брауна і його спільників.

Прокурори також повідомили, що Браун і його спільники раніше використовували підроблені і вкрадені особи, а також банківські рахунки і підставні компанії для крадіжки грошей з банку в Техасі.

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