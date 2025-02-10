Флешмоб "не молчи" и уличные акции. Как украинцы реагируют на секс-скандал с Андреем Билоусом

Что известно об обвинениях

Впервые обвинения в сторону режиссера "Молодого театра" и преподавателя Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого 48-летнего Андрея Билоуса прозвучали 20 января. Тогда бывшая студентка 23-летняя София Сапожник заявила, что во время учебы он просил ее сбросить ему свои интимные фото и присылал собственные, расспрашивал о сексуальных предпочтениях, писал ей сообщения неприемлемого характера.

Университет сначала призвал доверять только официальным источникам и заявил, что к нему не обращались жертвы с заявлением. Однако потом администрация отстранила Билоуса от работы на время расследования, а сама обратилась в полицию для правовой оценки ситуации. Параллельно с этим другие студентки также заявили о недопустимом поведении этого преподавателя. Уже в первые дни анонимное анкетирование собрало более 40 заявлений.

После заявления Софии о случаях сексуальных домогательств уже в стенах "Молодого театра" заявила балетмейстер Лида Соклакова, которая ранее работала в этом учреждении культуры.

Некоторое время театр заявлял, что Белоус в отпуске, а саму ситуацию они никак не комментировали. Но уже 31 января коллектив опубликовал заявление, которое подписали 46 работников, с призывом уволить режиссера с его должности.

4 февраля Департамент культуры КГГА после рассмотрения заявления постановил не отстранять Билоуса от должности, поскольку они могут работать только в правовом поле, а "законодатель предусмотрел, что отстранить человека можно только из-за нетрезвого состояния, отказа от медосмотров и тому подобное. В других случаях - по постановлению следственного судьи".

Но после того, как стало известно, что полиция открыла уголовное производство против Андрея Билоуса на основании обращений студенток, КГГА заявила, что отстранит его от работы в "Молодом театре". Сейчас режиссеру инкриминируют статью 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие. Но его вину еще должны доказать в суде.

Переписка, которую якобы вел Андрей Билоус со студентками (скриншот)

Какая позиция режиссера

Режиссер долгое время отказывался комментировать обвинения, однако потом он таки прервал свое молчание и заявил, что готов к расследованию и отрицает свою вину.

"Против меня уже длительное время ведется организованная кампания, целью которой является мое устранение с должности в театре и получение контроля над помещением театра, который успешно функционирует. Эта кампания не основывается на юридических доказательствах или доказанных фактах, а базируется исключительно на медийном давлении и клевете. Ни одно из выдвинутых мне обвинений не имеет подтвержденных доказательств", - сказал режиссер журналистам.

Также он заявил, что "общество, которое отказывается от принципа презумпции невиновности, рискует вернуться во времена, когда приговоры выносила толпа, а не суд".

"Сегодня меня объявляют виновным не на основании доказательств, а из-за общественного давления", - сказал режиссер журналистам.

По его словам, большинство коллектива, а именно 94 человека, хочет, чтобы режиссер остался на должности. Но их мнением "пренебрегают", потому что оно "не вписывается в сценарий, где главное - не установить истину, а достичь конкретного результата".

Добавим, что Билоус с 2012 года работал директором-художественным руководителем Киевского национального академического "Молодого театра", а с 2005 года преподавал режиссуру и актерское мастерство в Киевском национальном университете театра им. Ивана Карпенко-Карого.

Кроме этого, Билоус является Заслуженным деятелем искусств Украины и Лауреатом Государственной премии им. А. Довженко.

Андрей Билоус (скриншот)

Как на скандал реагируют в обществе

После заявления Софии Сапожник о домогательствах от Билоуса скандал практически мгновенно получил всеукраинскую огласку. Пользователи соцсетей запустили флешмоб с хэштегом "не молчи" (сейчас он недоступен), где призвали украинок делиться историями о харассменте. А после заявления 46 работников "Молодого театра" добавился еще и тег "поддерживаю 46".

На фоне этого прокатилась целая волна признаний в сексуальных домогательствах со стороны преподавателей театральных вузов, причем не только столичных. Бывшая студентка обвинила режиссера и преподавателя актерского мастерства в Киевском национальном университете культуры и искусств 70-летнего Александра Балабана в недопустимом поведении. Потом прозвучали также обвинения в сторону актера и преподавателя 74-летнего Юрия Высоцкого, 60-летнего Льва Сомова и 62-летнего Юрия Марчака. Также на днях в домогательствах обвинили Михаила Поплавского.

10 февраля в Киеве под "Молодым театром" более 200 активистов собрались на протест, главное их требование было - уволить Андрея Билоуса с должности директора - художественного руководителя "Молодого театра". Одновременно с этим во Львове под оперным театром провели аналогичную акцию.

Протестующие пришли с плакатами "Театр - не место для насилия", "Голос художника должен звучать, а не дрожать", "Долой Белоуса", "Театр должен говорить", "Бескультурная культура", "Создавай искусство, а не травмы", "Нас больше, чем 46".

Протест под "Молодым театром" (facebook.com/molody info)

Митинг во Львове возле оперного театра (фото: Facebook/Людмила Пуляева)

К активистам присоединились также известные деятели культуры: актриса Римма Зюбина, режиссер и писательница Ирина Цилык, режиссер Наталья Ворожбит и многие другие.

Добавим, что Римма Зюбина и Ирма Витовская, которые много лет ранее работали в "Молодом театре", с первых дней активно освещают скандал вокруг Билоуса в своих соцсетях и призывают жертв не молчать.

Римма Зюбина во время протеста под театром (фото: Римма Зюбина/Facebook)

"Поддерживаю 46! Того эстетического деграданства, чего достиг театр, который когда-то имел классные интеллектуальные и живые, четко отражающие время и проблематику современных событий, спектакли, уже нельзя замалчивать. Но больше всего, нельзя назло промолчать или не видеть... Всем зависимым от подачек хе**вых ролей и ничтожных зарплат, должно быть стыдно", - написала на днях Ирма Витовская.

Ранее актриса Ада Роговцова поддержала студенток, которые стали жертвами харассмента со стороны преподавателей в университете Карпенко-Карого и заявила, что учебному заведению необходимы изменения.

Однако стоит отметить, что нашлись люди, которые встали на сторону Билоуса. В частности, пост об этой ситуации написал актер и шоумен Антин Мухарский.

"Травля мужчин за якобы сексуальные домогательства (Харви Ванштейн, Кевин Спейси и другие...) была популярным трендом 10-15 лет назад. А сейчас фуууууу - пропахший нафталином феминный популизм", - написал Мухарский.

Пост Антина Мухарского (скриншот)

Добавим также, что ранее преподавательница университета Карпенко-Карого Наталья Королева заявила, что "скорее сексуальное насилие происходит не от преподавателей, а от студенток, которые своей откровенной одеждой и взглядом пытаются соблазнить преподавателей". После этого администрация учебного заведения объявила ей выговор.