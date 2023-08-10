RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ФК "Рух" и Козловский передали на передовую очередную партию техники

Фото: Григорий Козловский - основатель ФК "Рух", бизнесмен (пресс-служба клуба)
Автор: Александр Мороз

БО "Рух у майбутнє" и ее основатель Григорий Козловский передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины очередную партию необходимой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Григория Козловского.

В частности, военным на фронт поехал трал для перевозки техники. Он нужен артиллеристам для быстрой и безопасной перевозки техники.

Помощник начальника автомобильной службы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, капитан Святослав Мартынович рассказал, что трал используется для эвакуации поврежденной техники, перевозимой из зоны боевых действий в ремонтные базы и склады.

Также используется для перевозки. Чтобы инженерная техника не ездила своим ходом, легче, экономнее и целесообразнее перевозить на трале. 

Козловский не в первый раз помогает 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Так, раньше на фронт отправилось оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки и прочее.

Зимой 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ получила дроны, оборудованные тепловизионными камерами ночного видения. Среди моделей, передавших футбольный клуб "Рух", модифицированы дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.

"Мы полностью интегрированы в процессы поддержки украинской армии. Эта поддержка продолжается с первого дня войны, и будет продолжаться со стороны нашего клуба до последнего дня войны. Сегодняшняя помощь - дань признательности нашим военным", - отметил Григорий Козловский.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Григорий КозловскийВооруженные силы Украины