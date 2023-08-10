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ФК "Рух" и Козловский передали на передовую очередную партию техники

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Четверг 10 августа 2023 11:12
ФК "Рух" и Козловский передали на передовую очередную партию техники Фото: Григорий Козловский - основатель ФК "Рух", бизнесмен (пресс-служба клуба)
Автор: Александр Мороз

БО "Рух у майбутнє" и ее основатель Григорий Козловский передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины очередную партию необходимой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Григория Козловского.

В частности, военным на фронт поехал трал для перевозки техники. Он нужен артиллеристам для быстрой и безопасной перевозки техники.

Помощник начальника автомобильной службы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, капитан Святослав Мартынович рассказал, что трал используется для эвакуации поврежденной техники, перевозимой из зоны боевых действий в ремонтные базы и склады.

Также используется для перевозки. Чтобы инженерная техника не ездила своим ходом, легче, экономнее и целесообразнее перевозить на трале.

Козловский не в первый раз помогает 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Так, раньше на фронт отправилось оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки и прочее.

Зимой 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ получила дроны, оборудованные тепловизионными камерами ночного видения. Среди моделей, передавших футбольный клуб "Рух", модифицированы дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.

"Мы полностью интегрированы в процессы поддержки украинской армии. Эта поддержка продолжается с первого дня войны, и будет продолжаться со стороны нашего клуба до последнего дня войны. Сегодняшняя помощь - дань признательности нашим военным", - отметил Григорий Козловский.

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Григорий Козловский Вооруженные силы Украины
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