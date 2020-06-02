ФК "Карпати" йде на двотижневий карантин через спалах COVID-19 у клубі

Футбольний клуб "Карпати" йде на двотижневий карантин через спалах коронавірусу в клубі. Всі матчі та тренування скасовані.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Так, команда не зіграє запланований на 7 червня матч з полтавською "Ворсклою". Крім цього, 31 травня перенесли матч з "Маріуполем", оскільки тоді вже були перші випадки інфікування в "Карпатах".

"Сьогодні (2 червня, - ред.) з лабораторії було отримано трохи менше половини позитивних результатів на наявність вірусу у карпатівців (всього пройшли тестування 65 осіб). Всі інфіковані ознайомлені з результатами та знаходяться в ізоляції під контролем медиків... Карантин у клубі введено щонайменше на два тижні, повністю скасовані будь-які тренування", - йдеться в повідомленні.

Клуб повідомив про спалах коронавірусу Українській Асоціації Футболу, Прем'єр-лізі та попросив не зупиняти поєдинки поточного сезону. Відзначимо, що команда перебуває на останньому місці в турнірній таблиці.

У прес-службі зазначили, що ФК "Карпати" розраховують дограти сезон.

Нагадаємо, поєдинки українських футбольних команд відновили після карантину, який тривав два з половиною місяці.

Матчі у Прем'єр-лізі розпочали з 24 туру, а перші поєдинки відбулися 30-31 травня.

Також РБК-Україна писало, що фінал Кубка України з футболу в цьому році повинен був відбутися в Тернополі, але його перенесли до Львова.