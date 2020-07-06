У ФК "Динамо" Брест спалах COVID-19. Захворіли Мілевський, Хачеріді і Нойок

У білоруському футбольному клубі "Динамо" Брест зафіксували спалах коронавіруса. Серед захворілих троє українців - Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок.

Про це повідомляє Tribuna.

Наголошується, що всього в футбольному клубі захворіли 15 осіб. З них 10 футболістів: Лаптєв, Хачеріді, Садовський, Мілевський, Вітус, Кривець, Гордійчук, Юзепчук, Нойок та Ігнатович. Ще п'ять хворих - з числа обслуговуючого персоналу.

При цьому Юзепчук, Нойок та Ігнатович були госпіталізовані.

Артем Мілевський брав участь в останньому матчі "Динамо" проти "Смолевичей" (3:3), який відбувся 3 липня. Тест на коронавірус був зроблений вже після поєдинку. При цьому сам футболіст заявив, що пішов на двотижневу самоізоляцію.

"Динамо" Брест після 16 турів займає п'яте місце в турнірній таблиці з 26 очками. Наступний матч клуб повинен провести 10 липня проти "Слуцька".

Раніше РБК-Україна писало, що в українському футбольному клубі Першої ліги запорізькому "Металурзі" зафіксували спалах коронавіруса.

Також повідомлялося, що наприкінці червня два тижні тому коронавірус був підтверджений у футболістів "Руху".