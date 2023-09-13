В Финляндии праворадикалов подозревают в подготовке убийства экс-премьера Марин

Согласно данным следствия, двое из обвиняемых открыто говорили об убийстве бывшей главы правительства во время того, когда она выступала на центральной площади города Лахти в прошлом году.

Для нападения на Марин злоумышленники, вероятно, хотели использовать карабин, который они распечатали на 3D-принтере.

Сами обвиняемые опровергают намерения убить Марин, называя их обсуждения "обычной шуткой".

Также правоохранители обнаружили в домах подозреваемых списки потенциальных целей, среди которых были члены парламента, антифашистские активисты и представители меньшинств.

Праворадикалов обвиняют во владении огнестрельным оружием и планировании террористического акта.

Напомним, ранее стало известно, что во Франции трое праворадикалов получили тюремный срок. Они готовили покушение на президента Эммануэля Макрона.