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В Финляндии праворадикалов подозревают в подготовке убийства экс-премьера Марин

Среда 13 сентября 2023 17:26
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В Финляндии праворадикалов подозревают в подготовке убийства экс-премьера Марин Фото: Санна Марин, бывший премьер Финляндии (facebook.com/MarinSanna)
Автор: Иван Носальский

В Финляндии проходит суд над четырьмя членами ультраправой группировки. Они могли готовить убийство бывшего премьер-министра Санны Марин.

Об этом сказано в судебных данных, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Согласно данным следствия, двое из обвиняемых открыто говорили об убийстве бывшей главы правительства во время того, когда она выступала на центральной площади города Лахти в прошлом году.

Для нападения на Марин злоумышленники, вероятно, хотели использовать карабин, который они распечатали на 3D-принтере.

Сами обвиняемые опровергают намерения убить Марин, называя их обсуждения "обычной шуткой".

Также правоохранители обнаружили в домах подозреваемых списки потенциальных целей, среди которых были члены парламента, антифашистские активисты и представители меньшинств.

Праворадикалов обвиняют во владении огнестрельным оружием и планировании террористического акта.

Напомним, ранее стало известно, что во Франции трое праворадикалов получили тюремный срок. Они готовили покушение на президента Эммануэля Макрона.

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Санна Марін Финляндия
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