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Фінляндія та Швеція можуть разом охороняти повітряний простір після вступу до НАТО

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Понеділок 13 червня 2022 17:40
Фінляндія та Швеція можуть разом охороняти повітряний простір після вступу до НАТО Фото: Фінляндія та Швеція можуть разом охороняти повітряний простір після вступу до НАТО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Скандинавські країни можуть почати спільно охороняти повітряний простір. Відповідне питання пропонується розглянути у разі вступу Фінляндії й Швеції до НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як відзначив речник фінського парламенту Матті Ванханен, Швеція, Норвегія й Фінляндія мають сильні військово-повітряні сили, у зв’язку з чим вони могли б спільно контролювати кордони й повітряний простір.

"Було б цілком природно, якби найближчими роками контроль над повітряним простором став спільним", - додав Ванханен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що саміт НАТО в Мадриді, який запланований на кінець поточного року, не є крайнім терміном для вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу.

Тим часом Туреччина вимагає від скандинавських країн письмові гарантії перед їх можливим вступом до НАТО.

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